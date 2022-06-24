شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الصين تسجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الجمعة إن بر الصين الرئيسي سجل 143 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الخميس، هي 37 إصابة مصحوبة بأعراض و106 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 135 إصابة جديدة، هي 48 إصابة مصحوبة بأعراض و87 بلا أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الخميس 225434 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

ورصدت العاصمة بكين إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقابل ثلاث في اليوم السابق، كما سجلت إصابتين محليتين جديدتين بدون أعراض مقابل صفر في اليوم السابق.

وسجلت مدينة شنغهاي إصابتين محليتين جديدتين مصحوبتين بأعراض مقابل تسع في اليوم السابق، وإصابة واحدة محلية بدون أعراض مقابل صفر في اليوم السابق.