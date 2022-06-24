شكرا لقرائتكم خبر عن السجن والغرامة لكل من يدير مكانا للإيواء المهاجرين غير الشرعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت المادة 8 من قانون رقم 82 لسنة 2016 بإصدار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 أبريل عام 20 عقوبات مقررة على كل من يشارك فى إيواء أو تسكين المهاجرين غير الشرعيين وجاء نصها كالأتى:-

المادة 8

يعاقب بالسجن ، وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت علمه بذلك.