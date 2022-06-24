شكرا لقرائتكم خبر عن لقاحات «كوفيد» أنقذت حياة 20 مليون شخص خلال عام واحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت تقديرات حديثة أنه تم إنقاذ حياة حوالي 20 مليون شخص حول العالم بفضل تلقيهم جرعات اللقاح المضاد لكوفيد19- في العام الأول من برنامج اللقاح.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أنه تم إعطاء أول جرعة لقاح مضاد لكوفيد19- على الإطلاق خارج إطار التجارب السريرية في بريطانيا إلى الجدة ماجي كينان في 8 كانون الأول/ديسمبر .2020

وبدأ الخبراء في تقدير التأثير في العام الذي أعقب تلقيها اللقاح من خلال تقييم المعلومات عبر 185 دولة.

واستنتج الباحثون، بقيادة أكاديميين في إمبريال كوليدج لندن، أنه تم منع حدوث المزيد من حالات الوفاة في الدول الغنية، حيث تم إنقاذ ما يقدر بنحو 2ر12 مليون شخص في الدول ذات الدخل المرتفع والأعلى من المتوسط.

وتشير التقديرات إلى أن 66% على الأقل من سكان العالم قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

ويشير البحث الجديد إلى أنه تم تجنب وفاة 8ر19 مليون شخص بشكل عام في العام الأول بعد إعطاء اللقاحات.

ويشير البحث، الذي نشرته مجلة " لانسيت انفكشيوس ديزيز"، إلى أنه كان من الممكن منع 600 ألف حالة وفاة أخرى إذا تم تحقيق هدف منظمة الصحة العالمية المتمثل في تطعيم 40 % من السكان في كل دولة بحلول نهاية عام .2021