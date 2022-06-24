شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تحذر من خطر منظمات الاستيطان بالضفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس الخميس، من مخاطر تنامي منظمات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتحوّل هجماتها من حالات فردية إلى حالات جماعية واسعة، لها تنظيماتها وهياكلها ومسؤولوها.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي: إن تصعيد عملية تعميق الاستيطان في الأراضي الفلسطينية يحمل نتائج كارثية على ساحة الصراع، وفرص تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وبحسب الوزارة، فإن «الحركات الاستيطانية المتطرفة تحوّلت باعتداءاتها بدعم رسمي من حكومة إسرائيل، من حالات فردية إلى حالات جماعية واسعة لها تنظيماتها وهياكلها ومسؤولوها، ومصادر تمويلها ومخططات تحكم سلوكها العدواني».

وفي سياق ميداني، أعلنت مصادر فلسطينية عن إصابة شابين فلسطينيين، أمس، خلال مواجهات مع قوات من جيش الاحتلال في مخيم الدهيشة للاجئين جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة بأن شابًّا أصيب بعيار ناري إسرائيلي في البطن، وحالته خطيرة.