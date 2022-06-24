شكرا لقرائتكم خبر عن إرهاب «القاعدة والحوثي» يغتال جنودا يمنيين بشبوة وأبين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مصدر عسكري يمني عن استشهاد 10 جنود، وجرح آخرين في عمليتين إرهابيتين منفصلتين ارتكبتهما عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي، خلال الساعات الماضية، استهدفت قوات الجيش في محافظتي أبين وشبوة، ما يكشف حجم التخادم والتعاون الإرهابي بين المنظمات وميليشيا الحوثي الانقلابية.

ووفقًا لما نشرته «سبأ»، أمس الخميس، قال المصدر: إنه في يوم الثلاثاء، وبينما كان عدد من أفراد القوات المسلحة على متن أحد الأطقم متوجهين في مهمة موكلة إليهم، اعتدت عناصر إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة على القوة ونصبت كمينًا لها على الخط الساحلي بين منطقتي أحور والخبر، نتج عن تلك الجريمة استشهاد ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين، وتابع: اختطفت العناصر الإرهابية اثنين من الجرحى ثم قامت بتصفيتهما قبل أن تتمكن قوة عسكرية تم إرسالها للتعزيز من ملاحقة تلك العناصر الإرهابية، واستعادة الطقم وجثامين الشهداء».

وأكد المصدر أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية تكشف حجم التخادم والتعاون بين المنظمات الإرهابية وميليشيا الحوثي الإرهابية الانقلابية، مؤكدًا أن تلك الجرائم لن تثني القوات المسلحة عن القيام بواجباتها الدستورية والوطنية بمحاربة التنظيمات الإرهابية بكل مسمياتها والتصدي للمخططات والمؤامرات المتربصة بأمن واستقرار الوطن.

وفي شبوة، قال المصدر العسكري: إن خمسة من أفراد القوات المسلحة استشهدوا وجُرح آخرون، صباح أمس الأول الأربعاء، بهجوم إرهابي نفذته عناصر تنظيم القاعدة استهدف قوة عسكرية في مدينة عتق، عاصمة المحافظة.

مضيفًا أن تلك العناصر استهدفت أفرادًا من قوات اللواء الثاني، دفاع شبوة أثناء قيامهم بواجبهم عند نقطة أمنية على المدخل الشرقي لمدينة عتق، عاصمة المحافظة، ونتج عن ذلك الاعتداء الإرهابي استشهاد خمسة وجرح آخرين.