شكرا لقرائتكم خبر عن قلق أمريكي لتأثير العقوبات ضد روسيا على سوق الغذاء العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، قرارًا يدعم منح وضعية الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكل من أوكرانيا ومولدوفا، في وقت أعلنت فيه وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تشعر بالقلق حيال تأثير العقوبات ضد موسكو على قدرة الدول على شراء المواد الغذائية والأسمدة من روسيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في تصريح إن «هناك مخاوف حيال الالتزام المفرط بالعقوبات ضد روسيا».

وأضاف: «إن نظام العقوبات تم تطويره ليستثني المواد الغذائية والأسمدة، وأن الولايات المتحدة لا ترغب في تأثير العقوبات على قدرة الدول على شراء المواد الغذائية والأسمدة من روسيا».

سوق الغذاء

وقالت وزارة الخارجية: إن الوزير أنتوني بلينكن سيناقش الوضع في سوق الغذاء العالمي خلال زيارة لبرلين، اليوم الجمعة.

في المقابل، قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، أمس الخميس: إن الأزمة المتعلقة بالحبوب العالقة في أوكرانيا يجب حلها الشهر المقبل، وعرضت تقديم بريطانيا خبراتها للمساعدة في حل هذه المشكلة.

وقالت تراس في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة: «نحن واضحون تمامًا في أن أزمة الحبوب مسألة ملحَّة، وأنه يجب حلها خلال الشهر المقبل وإلا فقد نشهد عواقب وخيمة».

وأضافت: «من الواضح جدًّا أنه يجب حماية الموانئ الأوكرانية، وأن يكون هناك ممر آمن للسفن التجارية، تعرض المملكة المتحدة خبراتها في جميع تلك الجوانب لضمان تنفيذ التدابير اللازمة لكي تغادر (شحنات) الحبوب بأمان، ولكن هذا سيتطلب جهدا دوليا».

وفي شأن متصل، قال فرانس تيمرمانس مسؤول المناخ بالاتحاد الأوروبي: إن عشر دول من أعضاء الاتحاد تضررت حتى الآن من خفض إمدادات الغاز من روسيا في حين يواجه التكتل خلافًا عميقًا مع موسكو بشأن الطاقة.

تدفقات الغاز

وخفضت روسيا تدفقات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم1» إلى 40% من طاقة الخط الأسبوع الماضي، مشيرة إلى مشكلات تتعلق بالمعدات بعد أن خفضت بالفعل إمدادات الغاز إلى بولندا وبلغاريا وهولندا والدنمارك وفنلندا بسبب رفضها الالتزام بأسلوب دفع جديد.

وقال تيمرمانس: إن عشرًا من دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة أصدرت «إنذارا مبكرا» بشأن إمدادات الغاز وهو المستوى الأول والأقل شدة من المستويات الثلاثة للأزمة المعروفة في لوائح أمن الطاقة بالاتحاد الأوروبي.

وكرّر مجددًا تأكيدات بروكسل على أن روسيا تستخدم إمدادات الغاز كسلاح، وتنفي روسيا أن يكون خفض الإمدادات متعمدًا.

وكان الاتحاد الأوروبي يعتمد على روسيا في إمداده بنحو 40% من احتياجاته من الغاز قبل اجتياح موسكو لأوكرانيا، ومع تراجع الإمدادات الروسية وارتفاع أسعار الغاز زادت بعض الدول من استخدام الفحم في محطات توليد الكهرباء، مؤكدة أن هذا إجراء مؤقت ولن يؤثر على تغير المناخ.

أوكرانيا «مرشحة»

إلى ذلك اعتمد البرلمان الأوروبي قرارًا يدعم منح وضعية الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد لكل من أوكرانيا ومولدوفا.

وعقب انتهاء التصويت، صرّحت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، بأن القرار تم اعتماده «بأغلبية ساحقة».

وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قد أعرب للصحفيين في وقت سابق، أمس الخميس، عن ثقته في أن أوكرانيا ومولدوفا ستحصلان على وضع الدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أوصت المفوضية الأوروبية من قبل بمنح ذلك الوضع لكل من أوكرانيا ومولدوفا، وتأجيله بالنسبة لجورجيا.

من جانبه، أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي، أندريه يرماك، في قناته على تطبيق «تيليجرام»، عن استعداد كييف لتنفيذ خطة المفوضية الأوروبية لبدء المفاوضات بشأن العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي كانت رئيسة المفوضية قد قالت من قبل: إنه سيتعين على كييف أولًا، من أجل المضي قدمًا في طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تنفيذ إصلاحات جادة، والتخلص من حكم «الأوليغارشية» في البلاد.

وعلى صعيد آخر، أكد مصدر مقرب من قوات جمهورية لوغانسك لوكالة «تاس» الروسية أن التشكيلات المسلحة الأوكرانية فخخت سدا في بلدة مالوريازانتسيفو، على بُعد كيلو مترات من مدينة ليسيتشانسك في الجمهورية.

تفخيخ سد

ونقلت «تاس» عن المصدر: المعلومات تفيد بأن القوات الأوكرانية عملت على تفخيخ سد من عدة أماكن في مالو ريازانتسيفو.

وأضاف: إنه يتم بذل الجهود لمنع المسلحين الأوكرانيين من تفجير السد لأن ذلك قد يهدد بإغراق جزء من البلدة.

وتقع بلدة مالو ريازانتسيفو قرب ليسيتشانسك، ويبلغ عدد سكانها حوالي 700 نسمة.

من ناحيتها، أعلنت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، أن حوالي 2000 من أفراد قوات كييف، أسرى لدى الجيش الروسي، فيما أعلنت لوجانسك سابقًا عن أكثر من 8000 أسير أوكراني في دونباس.

وقالت فيريشوك في تصريح لقناة «أوكرانيا 24»: بالنسبة لأسرى الحرب، لدينا عدد كبير مسجل لدينا، لكن روسيا لا تؤكده.

وأضافت: حتى اليوم، هناك حوالي 2000 من أسرى الحرب الأوكرانيين تم التأكد من وجودهم في الأسر الروسي.

وفي نهاية شهر مايو، قال سفير لوجانسك لدى روسيا روديون ميروسنيك: إن عدد السجناء الأوكرانيين في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك بلغ حوالي 8000 ولا يزال في ازدياد.