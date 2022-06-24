ريزنيكوف يعلن وصول منظومة صواريخ أميركية إلى أوكرانيا

23 يونيو , 2022 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم الخميس إن منظومة راجمة الصواريخ (هيمارس) التي أرسلتها الولايات المتحدة وصلت إلى أوكرانيا. وأضاف على تويتر «شكراً لزميلي وصديقي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن على هذه الأدوات القوية! الصيف سيكون حاراً على المحتلين الروس. وسيكون الأخير بالنسبة لبعضهم».

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