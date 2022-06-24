سامسونغ تطلق شاشة جديدة للمبدعين

نيويورك: أعلنت شركة سامسونغ عن إطلاق شاشتها ViewFinity S8 الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات المستخدمين المبدعين والمصورين المحترفين ومصممي الجرافيك وعشاق تحرير الفيديو.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها ViewFinity S8 الجديدة تغطي نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة تصل إلى 98%، مؤكدة على إجراء معايرة احترافية للألوان في المصنع بحيث لا يضطر المستخدم إلى إضاعة الوقت في معايرة الشاشة لعرض الألوان بدقة.

وتتوافر شاشة سامسونج ViewFinity S8 الجديدة بلوحة IPS قياس 27 أو 32 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 4K (3840 x 2160 بيكسل) وتبلغ درجة السطوع القصوى 600 نيت مع دعم معيار VESA DisplayHDR 600 للموديل 32 بوصة، أما الموديل الأصغر قياس 27 بوصة فإنه يعمل بدرجة سطوع 400 نيت.

وعند توصيل الشاشة بجهاز اللاب توب عن طريق منفذ USB-C فإنه يمكن شحن اللاب توب بقدرة تصل إلى 90 وات.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية أيضاً على محور به ثلاث منافذ USB ومنفذ Ethernet، علاوة على أنه يمكن توصيل الحواسيب بالشاشة الجديدة عن طريق منفذ DisplayPort، ويتيح حامل الشاشة إمكانية تعديل الارتفاع.