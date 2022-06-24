23 يونيو , 2022 الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ ف ب). رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس بما اعتبره «لحظة فريدة وتاريخية» بعد موافقة قادة دول الاتحاد الأوروبي على منح بلاده صفه مرشح لعضوية الاتحاد في غمرة الغزو الروسي. وكتب زيلينسكي على تويتر «إنها لحظة فريدة وتاريخية في العلاقات بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي»، مؤكداً أن «مستقبل أوكرانيا هو في صلب الاتحاد الأوروبي».

كانت هذه تفاصيل خبر زيلينسكي بعد منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي: «لحظة فريدة وتاريخية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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