ماكرون: الخطوة الأوروبية في شأن أوكرانيا هي «إشارة قوية جداً حيال روسيا»

23 يونيو , 2022 الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ ف ب). اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن موافقة الاتحاد الأوروبي على منح أوكرانيا ومولدافيا صفة مرشحين لعضوية الاتحاد الخميس، يشكل «إشارة قوية جداً حيال روسيا». وأشاد ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة نصف السنوية لمجلس الاتحاد الأوروبي، في مؤتمر صحافي في بروكسل التي تستضيف قمة أوروبية، بـ«خطوة سياسية» صادرة من «أوروبا قوية وموحدة».

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