وزير خارجية إسرائيل: تركيا أحبطت مؤامرة إيرانية استهدفت إسرائيليين

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابي (أ ف ب).

شكر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد تركيا اليوم الخميس على مساعدتها في إحباط مؤامرة إيرانية لاستهداف إسرائيليين في إسطنبول، وقال إن الجهود لا تزال جارية في هذا الصدد.

وأضاف لابيد خلال زيارة لتركيا «تم إنقاذ أرواح مواطنين إسرائيليين في الأسابيع الأخيرة بفضل التعاون الأمني والدبلوماسي بين إسرائيل وتركيا».

وتابع قائلاً «هذه الجهود مستمرّة».