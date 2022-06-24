عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بينها قاذفات صواريخ.. مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا

الجمعة 24 يونيو 2022

الخليج 365

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها ستقدم مساعدة عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 450 مليون دولار.



وقال جون كيربي، المنسق الإعلامي للبيت الأبيض حول القضايا الاستراتيجية، إن ذلك يرفع إجمالي قيمة المساعدة العسكرية التي قدمتها واشنطن إلى كييف منذ بدء العملية الروسية إلى "نحو 6,1 مليار دولار"، على أن تشمل المساعدة الجديدة خصوصا تزويد كييف بقاذفات صواريخ متطورة.

وفي وقت سابق الخميس، كشف وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، عن وصول قاذفات الصواريخ الأمريكية من طراز "هيمارس" إلى أوكرانيا لتعزيز الترسانة العسكرية في مواجهة الاجتياح الروسي.

وكتب ريزنيكوف في تغريدة: "وصلت الهيمارس إلى أوكرانيا، شكرا لزميلي وصديقي لويد أوستن (نظيره الأمريكي) لهذه الأدوات القوية"، مرفقا رسالته بصورة لمنظومة قاذفات الصواريخ النقالة هذه المنصوبة على مدرعات خفيفة.

وكان البنتاجون قال إن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة التي سترسلها الولايات المتّحدة إلى أوكرانيا للتصدّي للعمليات العسكرية الروسية تشتمل خصوصاً على 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس" وألف صاروخ مضادّ للدبابات من طراز "جافلين" و4 مروحيات من طراز "مي-17".

وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال، إنّ القوات الأوكرانية بحاجة إلى حوالي ثلاثة أسابيع من التدريب لاستخدام راجمات هيمارس.

وهيمارس راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة، وتُطلق صواريخ موجّهة ودقيقة الإصابة. وحصول الأوكرانيين على هذا السلاح من شأنه أن يوفّر لهم في معركة دونباس ميزتي المسافة والدقة.