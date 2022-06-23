بريطانيا تفرض عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا

محمد الفلاح - تشمل حظر تصدير مجموعة من السلع والتكنولوجيا ووقود الطائرات

الخميس 23 يونيو 2022

قالت مذكرة نشرت على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت، إن بريطانيا فرضت شريحة جديدة من العقوبات التجارية على روسيا، اليوم الخميس.



وأدرج الإشعار تدابير جديدة بما في ذلك حظر تصدير مجموعة من السلع والتكنولوجيا إلى روسيا، وتصدير وقود الطائرات، وكذلك التعامل بالجنيه الإسترليني أو الأوراق النقدية لدول الاتحاد الأوروبي، وفق ما نقلته "رويترز".

وأشارت المذكرة إلى فرض حظر جديد على تقديم المساعدة الفنية والخدمات المالية والتمويل وخدمات السمسرة المتعلقة باستيراد الحديد والصلب.