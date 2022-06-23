ايران.. حكم بإدانة الولايات المتحدة وغرامة بـ 4 مليارات دولار

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن "الحكم يقضي "بإدانة الحكومة الأمريكية وعدد من المسؤولين الأمريكيين، ودفع غرامة قدرها 4 مليارات و300 مليون دولار كتعويضات مادية ومعنوية لهذه الجرائم".

وأضافت أن الحكم صدر "بهدف منع انتهاك الالتزامات الدولية والحد من السلوكيات التعسفية التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية دعما للكيان الصهيوني في ارتكابه الأعمال الإرهابية التي أدت إلى استشهاد عدد من علماء إيران النوويين وإلحاق أضرار جسدية ونفسية ومالية بأسرهم".



وذكرت وكالة "فرانس برس" أن "الحكم يستهدف الحكومة، إضافة إلى الرئيسين السابقين باراك أوباما ودونالد ترامب، إلى جانب مسؤولين أميركيين كبار آخرين".

وقُتل عدد من علماء إيران الرفيعي المستوى أو المسؤولين السياسيين والأمنيين في العقد الماضي، بينهم عالم الفيزياء النووية محسن فخري زاده، الذي قُتل بالقرب من طهران في هجوم استهدف موكبه في تشرين نوفمبر 2020.

