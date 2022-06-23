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مواعيد الدوري الاسباني والكلاسيكو وديربي مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-23 | 18:39

مواعيد الدوري الاسباني والكلاسيكو وديربي مدريد

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أعلنت رابطة ، اليوم الخميس، عن جدول مباريات الدوري الإسباني للموسم المقبل 2022/2023.
وقالت الرابطة على موقعها الرسمي، ان "ان مباراتي الكلاسيكو بين وبرشلونة ستقامان في تشرين الثاني واذار، في حين يلعب ديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في ايلول وشباط".

وسيفتتح ريال مدريد حملة الدفاع عن لقبه في الليغا بمواجهة ألميريا في الجولة الأولى، في حين يلعب وصيف الموسم المنقضي مع سيلتا فيغو، وأتلتيكو مدريد أمام فياريال، وفالنسيا مع ريال بيتيس.


وينطلق الدوري الإسباني الموسم الجديد يوم 14 اب المقبل، على أن تقام الجولة الأخيرة يوم 4 حزيران 2023.

ويختتم ريال مدريد الموسم بمواجهة أتلتيك بلباو، في حين يواجه برشلونة منافسه سيلتا فيغو في الجولة الأخيرة.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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