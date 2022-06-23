شكرا لقرائتكم خبر مصر لحكومة الدبيبة: لن تشوهوا علاقتنا مع الليبيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجهت الخارجية المصرية رسالة شديدة اللهجة إلى حكومة عبدالحميد الدبيبة المنتهية ولايتها في ليبيا، أكدت خلالها أنهم لن ينجحوا في تشويه العلاقة التاريخية التي تجمعهم مع الأشقاء الليبيين.

ونفت وزارة الخارجية المصرية أمس، ما نسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس من تصريحات أوردها بيان صادر عن الخارجية الليبية.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية، أنه «تعقيبا على البيان الصادر عن وكيل وزارة الخارجية الليبية بطرابلس بشأن لقائه مع رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا، نفى السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ما نسب إلى رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية من تصريحات في بيان الجانب الليبي، مؤكدا أن الحكومة المصرية توفر كافة سبل الرعاية وحسن المعاملة للأشقاء الليبيين في بلدهم الثاني مصر على ضوء العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلديّن والشعبيّن الشقيقين». وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن مصر مستمرة في جهودها الرامية لمساعدة الأشقاء الليبيين على استعادة أمن واستقرار البلاد وصولا إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وبما يتيح للشعب الليبي الشقيق المجال الحر لاختيار قياداته الوطنية التي تمثله وتحظى بثقته في الإطار الشرعي.

واختتم حافظ تصريحاته بأنه ليس من المستغرب أن تحاول بعض الأطراف تناول بيانات غير دقيقة في محاولة لتشتيت الانتباه، لاسيما مع حلول تاريخ اليوم 22 يونيو 2022 موعد انتهاء خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي وولاية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عنه.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أعربت عن استيائها واستهجانها من المعاملة السيئة التي يتعرض لها المواطنون الليبيون عند دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة في وقت سابق، «إن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، أبلغ القائم بالأعمال بالسفارة المصرية لدى ليبيا تامر مصطفى، استياء الوزارة حول الطريقة السيئة التي يتم فيها معاملة المواطنين الليبيين خلال دخولهم وخروجهم من الأراضي المصرية عبر منفذ السلوم البري».. وهو ما نفاه الجانب المصري.