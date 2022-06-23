شكرا لقرائتكم خبر كينيا ترد على استفزازات حركة الشباب الصومالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نشرت كينيا مئات الجنود من قواتها على حدودها مع الصومال، عقب تعرض قرية في مقاطعة مانديرا الكينية لهجوم من حركة «الشباب» الإرهابية.

وذكرت الشرطة الكينية أمس أن المهاجمين دمروا مركز اتصالات في رامو، وفروا بعد وقت قصير من الحادث باتجاه الحدود.

وتشن حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة باستمرار هجمات على المناطق الكينية المحاذية للحدود الصومالية بعد تسللها إلى الأراضي الكينية.