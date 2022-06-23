رئيس مجلس القضاء يطالب بتعديل الدستور العراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان إلى تغيير بعض النصوص في الدستور العراقي التي تقف عائقا أمام السلطات الدستورية عند كل استحقاق انتخابي وصياغتها بشكل سلس يتناسب والمتغيرات السياسية التي شهدتها البلاد خلال 19 سنة الماضية. وقال لصحيفة «الصباح» العراقية في عددها الصادر أمس «نرى أن الظروف التي رافقت صياغة نصوص الدستور العراقي لسنة 2005 في حينها قد تغيرت وأصبح عدد من مواد الدستور عقبة أمام تشكيل السلطات الدستورية عند كل استحقاق انتخابي». وأضاف أن «الضروري إعادة النظر بتلك النصوص الدستورية وصياغتها بشكل سلس يتناسب والمتغيرات السياسية». وأضاف أن «الضروري إعادة النظر بتلك النصوص الدستورية وصياغتها بشكل سلس يتناسب والمتغيرات السياسية».

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