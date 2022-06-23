انطلاق المشروع السعودي لمكافحة العمى في سيئون

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على صعيد آخر، دشن المركز مشروع الدعم التغذوي المنقذ للحياة في حالات الطوارئ للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والنساء الحوامل والمرضعات في مدينة مظفر آباد بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي.وسلم المركز أمس الأول، هدية المملكة لبنجلاديش المتضمنة 50 طنا من التمور، سلمها سفير خادم الحرمين الشريفين عيسى بن يوسف الدحيلان للوكيل المساعد من إدارة الكوارث والإغاثة منير الزمان.
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