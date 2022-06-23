شكرا لقرائتكم خبر انطلاق المشروع السعودي لمكافحة العمى في سيئون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له بمديرية سيئون في محافظة حضرموت، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية، في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

على صعيد آخر، دشن المركز مشروع الدعم التغذوي المنقذ للحياة في حالات الطوارئ للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والنساء الحوامل والمرضعات في مدينة مظفر آباد بإقليم كشمير في جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي.

وسلم المركز أمس الأول، هدية المملكة لبنجلاديش المتضمنة 50 طنا من التمور، سلمها سفير خادم الحرمين الشريفين عيسى بن يوسف الدحيلان للوكيل المساعد من إدارة الكوارث والإغاثة منير الزمان.