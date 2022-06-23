دماء الشهداء تفجر عملية ثأرية لضرب القاعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت القوات اليمنية في محافظة أبين عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم القاعدة الإرهابي وفلولهم الهاربين.

وأعلنت إدارة أمن محافظة أبين في بيان عزمها إطلاق العملية العسكرية ضد التنظيم الإرهابي، ودعا البيان كافة المكونات ورجال القبائل وجميع الشرفاء من أبناء المحافظة إلى مساندة رجال الأمن والجيش في معركته القادمة ضد الإرهاب، كما دعا الحزام الأمني في أبين والمقاومة وكافة أحرار المحافظة إلى الانضمام إلى هذه الملحمة التاريخية التي ستكون أبين العظيمة بكل مديرياتها مسرحا لها.

وأكد على أن الثأر لدماء الشهداء من أبطال الجيش والأمن قد حان، وطالب البيان الحزام الأمني بالمحافظة، إلى طي الخلافات وتوحيد الجهود أسوة ببقية المحافظات، وأنه حان الوقت أن تكون أبين موحدة ليعملوا جنبا إلى جنب لاستئصال بذرة الإرهاب. يأتي ذلك بعد يوم من كمين مسلح تعرض له عدد من أفراد الجيش في مديرية أحور على يد مسلحين يعتقد انتماؤهم لتنظيم القاعدة، أدى إلى مقتل وإصابة نحو ثمانية جنود.

من جهة أخرى، ارتكبت ميليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من 43 خرقا جديدا في جبهات الساحل الغربي خلال ساعات، بينها تعزيزات ومحاولات تمركز في مناطق مهمة قرب خطوط التماس.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن وحدات الرصد وثقت أكثر من 29 خرقا جديدا في محور حيس جنوبي الحديدة، شملت تعزيزات ومحاولات تمركز قرب خطوط التماس جنوبي مديريتي الجراحي والتحيتا.

وفي محور البرح غربي تعز، وثقت وحدات الرصد أكثر من 15 خرقا جديدا بالأسلحة الرشاشة والمعدلات، 8 في قطاع الكدحة و7 غربي مقبنة، وفقا لذات المصدر.

إلى ذلك تمكنت الفرق الهندسية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة من تفكيك حقل للألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية شمال غربي محافظة حجة، وذكر «المرصد اليمني للألغام» أن الفرق الهندسية فككت حقلا يضم 30 لغما منها 8 ألغام مضادة للآليات في قرية شعبة بمديرية حيران شمال غربي المحافظة.

وزرعت ميليشيات الحوثي كميات كبيرة من الألغام في مختلف مناطق حجة التي شهدت مواجهات أبرزها ميدي وحيران وحرض.

من جهة أخرى عقد أمس في بروكسل اجتماعا ضم كبار المسؤولين المانحين والوكالات الأممية المهتمة بالشأن الإنساني اليمني، وتستضيفه السويد والمفوضية الأوروبية على مدى بومين لمناقشة الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق في مؤتمر صحفي بنيويورك «إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة للمانحين والوكالات لوضع استراتيجية بشأن التحديات الرئيسة التي تواجه استجابة اليمن، بما في ذلك نقص التمويل، وإشكالات الوصول إلى المحتاجين، وانعدام الأمن».

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق في مؤتمر صحفي بنيويورك، أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2022 ممولة بنسبة 26 % فقط مما يجبر البرامج الأساسية على التقليص أو الإغلاق تماما، وهو ما يعرض حياة الملايين للخطر.

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