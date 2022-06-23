لبنان.. تكليف "نجيب ميقاتي" مجدداً بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة

المنامة - ياسر ابراهيم - أسفرت الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، عن تكليف نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الـ78 في تاريخ البلاد، والرابعة له، وذلك بعد حصوله على 54 صوتاً، وهو الرقم الأدنى الذي يناله في "مسيرته الحكومية".

وأكثرية الأصوات التي حصل عليها ميقاتي أتت من جانب كتلتَيْ "حزب الله" و"حركة أمل" التي يقودها نبيه بري، في حين حاز السفير السابق نواف سلام 25 صوتاً، وبلغ عدد النواب الذين لم يسمّوا أي شخصية 46 نائباً.

ومن المواقف اللافتة، تسمية النائب جهاد الصمد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، مبرراً خطوته بما يمثله الأخير من حيثية سُنية، علماً أن الصمد يُعدّ من النواب السُنة خارج دائرة "تيار المستقبل"، كما سمّى النائب إيهاب مطر الدكتورة روعة حلاب، في حين برزت مقاطعة النائب أشرف ريفي للاستشارات.

وانتهت الاستشارات الملزمة اليوم على أن يجريَ الرئيس ميقاتي في موعد يحدد لاحقاً الاستشارات النيابية غير الملزمة مع مختلف القوى السياسية والكتل النيابية، لينطلق قطار المشاورات التي تمهد لتأليف حكومة من المستبعد وفق توقعات نيابية وسياسية محلية ولادتها قريباً، إلا في حال نضوج تسوية سريعة كما حصل في حكومة ميقاتي الثالثة، التي شُكلت في أقل من شهرين، وتمثلت فيها الأحزاب التقليدية.

وحصد ميقاتي صاحب الـ72 صوتاً في الاستشارات الماضية أصوات كتل "حزب الله"، أي "الوفاء للمقاومة"، المؤلفة من 15 نائباً، و"التنمية والتحرير" المؤلفة أيضاً من 15 نائباً، و"التكتل الوطني المستقل" (ينضوي ضمنه تيار المردة برئاسة سليمان فرنجية ويضم 4 نواب بعد انضمام ميشال المر إليه)، و"جمعية المشاريع" التي تضمّ نائبين، واللقاء النيابي الشمالي الذي يضم 6 نواب، منهم قدامى "تيار المستقبل"، وتكتل "النواب الأرمن" الذي يضم 3 نواب.

كما صوّت لصالح ميقاتي النواب المستقلّون: عماد الحوت، حسن مراد، جان طالوزيان، جميل عبود، فراس سلوم، بلال الحشيمي، نبيل بدر، وعبد الكريم كبارة، ومحمد يحيى.

في المقابل، صوّتت لصالح السفير سلام كتلة اللقاء الديمقراطي (تمثل الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط وتضم 8 نواب)، وكتلة الكتائب اللبنانية (برئاسة النائب سامي الجميل وتضمّ 4 نواب)، كما حصد أصوات النواب المستقلين ميشال معوض، أديب عبد المسيح، وغسان السكاف، وعشرة أصوات من النواب التغييريين.

أما النواب الذين لم يسمّوا أحداً لرئاسة الحكومة فهم نائب رئيس البرلمان إلياس بو صعب (ينتمي إلى تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل)، ونواب "تكتل لبنان القوي" وعددهم 17، ونواب "كتلة الجمهورية القوية" (تمثل حزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع وتضم 19 نائباً وهي الأكبر برلمانياً)، إلى جانب 3 نواب من التغييريين، إضافة إلى جميل السيد، فؤاد مخزومي، أسامة سعد، عبد الرحمن البزري، ميشال ضاهر، نعمة افرام وشربل مسعد.

(العربي الجديد)