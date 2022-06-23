شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الطوارئ الصحية لشهر إضافي في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت الحكومة المغربية اليوم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، يمتد من 30 يونيو الجاري حتى 31 يوليو المقبل، وذلك في إطار مواصلة الإجراءات الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا ومتحوراته.

ويمنح مرسوم حالة الطوارئ صلاحيات واسعة لولاة الأقاليم لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي يستلزمها حفظ النظام الصحي العام على الصعيد المحلي، سواء كانت هذه التدابير ذات طابع توقعي أو وقائي أو حمائي.