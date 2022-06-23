كيم يثير قلق كوريا الجنوبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون قلق جارته الجنوبية، في أعقاب ترؤسه لليوم الثاني على التوالي اجتماع رئيسي للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم شدد على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية. وتحدثت وسائل الإعلام الكورية عن الاجتماع، وسط تزايد المخاوف من احتمال إجراء بيونج يانج تجربة نووية وشيكة، ويحظى الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع. وتحدثت وسائل الإعلام الكورية عن الاجتماع، وسط تزايد المخاوف من احتمال إجراء بيونج يانج تجربة نووية وشيكة، ويحظى الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع.

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