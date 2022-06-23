شكرا لقرائتكم خبر إيران تحرض على قتل الأقليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف التقرير السنوي للخارجية الأمريكية أن النظام الإيراني يحرص على قتل وتعذيب الأقليات العرقية والتنكيل بها، وأفصح عن وقائع جديدة عن قمع الملالي للأقليات في إيران، وحرمانهم من التعليم والصحة والوظائف، ومعاملتهم بعنصرية، ومنعهم من الحصول على أقل حقوقهم.

وقال إن السلطات الإيرانية مارست خلال العام الماضي كل أنواع الانتهاكات ضد الأقليات، وبينهم المسلمون السنة، حيث قامت باعتقال واحتجاز ومضايقة ومراقبة أعضاء الأقليات.

وأدانت الحكومة وأعدمت المنشقين والمصلحين السياسيين والمتظاهرين السلميين بتهمة «العداء لله» والدعاية المعادية، وفي حالة أفراد من بعض الأقليات الدينية، احتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي.

اضطهاد أكبر

يقول التقرير إن البرلمان الإيراني عدل قانون العقوبات لتجريم إهانة «الأديان السماوية أو المذاهب الإسلامية» وارتكاب «أي نشاط تعليمي أو تبشيري منحرف يتعارض مع الشريعة أو يتعارض معها».

وقالت منظمات غير حكومية إن هذه الأحكام الجديدة تعرض الأقليات الدينية لخطر الاضطهاد بشكل أكبر. يحظر القانون على المواطنين تغيير أو نبذ معتقداتهم الدينية.

ووفقا للعديد من المنظمات غير الحكومية الدولية لحقوق الإنسان والتقارير الإعلامية، أدانت الحكومة وأعدمت المعارضين والمصلحين السياسيين والمتظاهرين السلميين بتهمة «العداء لله» والدعاية المعادية للإسلام، وأفادت منظمة العفو الدولية عن «ارتفاع مقلق» في إعدام سجناء الأقليات العرقية منذ منتصف ديسمبر 2020. حيث منعت السلطات السجناء من مقابلة محامين وأدانتهم بناء على «اعترافات» انتزعت تحت التعذيب.

اعتقال البهائيين

وقال مركز عبد الرحمن بورومند لحقوق الإنسان في إيران، وهو منظمة حقوقية غير حكومية مقرها الولايات المتحدة ، إنه من 1 يناير إلى 24 سبتمبر الماضي، حكمت الحكومة على 77 شخصا على الأقل بالجلد، ونفذت هذه الأحكام في ثماني حالات على الأقل.

ووفقا لإيران واير ومنظمة المادة 18 غير الحكومية التي تتخذ من لندن مقرا لها، والتي تركز على الحرية الدينية في إيران، قامت قوات الأمن في شيراز ومقاطعة مازندران باعتقالات متعددة للبهائيين في منازلهم أو أماكن عملهم في الأسبوع الأخير من سبتمبر دون تقديم الأسباب أو الاتهامات.

وذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جافيد رحمان أنه لا تزال هناك تقارير عن عمليات إخلاء قسري لأفراد من الأقلية البلوشية السنية في سيستان وبلوشستان، على الرغم من تفشي جائحة كورونا المستمر.

حملة اضطهاد

وسلط تقرير صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة في أغسطس الماضي الضوء على أن المحكمة العليا أيدت أحكام الإعدام بحق 10 سجناء سياسيين أكراد بتهم تتعلق بالعمل ضد الأمن القومي ونشر الفساد على الأرض والعضوية في الجماعات السلفية.

وواصل المسؤولون اعتقال المسيحيين غير الأرمن واحتجازهم ومضايقتهم ومراقبتهم بشكل غير متناسب، لا سيما الإنجيليين وغيرهم، وفقا لمنظمات غير حكومية مسيحية.

وفي 9 مارس، خفضت محكمة استئناف طهران عقوبة سجن سابا كرد أفشاري ، التي صدرت عليها في 2019 لمجموعة من التهم المتعلقة بالاحتجاج على الحجاب الإلزامي ، من 24 عاما إلى سبع سنوات وستة أشهر في السجن.

وأكد تقرير مكتب الأمم المتحدة الخاص برحمان، أن السلطات واصلت مصادرة ممتلكات البهائيين كجزء من حملة الاضطهاد الاقتصادي المستمرة التي تقودها ضدهم، وأصدرت السلطات أمرا في أبريل برفض السماح للبهائيين بدفن موتاهم في أراض فارغة في مقبرة منطقة طهران المخصصة للبهائيين، وأجبرتهم على دفنهم في مقبرة جماعية.

رسائل كراهية

وذكر المسلمون السنة أن الحكومة لم تسمح لهم ببناء مرافق صلاة كافية لاستيعاب أعدادهم، وأجبرت القيود الحكومية العديد من الأقليات على التجمع في منازل خاصة لممارسة حياتهم.

وبحسب ما ورد واصلت السلطات حرمان أعضاء الأقليات الدينية الأخرى غير المعترف بها، من الحصول على التعليم والعمل الحكومي ما لم يعلنوا أنهم ينتمون إلى إحدى الديانات المعترف بها في البلاد.

ذكرت رابطة مكافحة التشهير أن الكتب المدرسية في جميع مستويات الصفوف وعبر العديد من المواد تحتوي على مواد مشبوهة، وواصل المسؤولون الحكوميون نشر رسائل كراهية باستخدام وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية.

وفي 16 ديسمبر، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يعرب عن القلق بشأن «القيود الصارمة المستمرة والقيود المتزايدة على الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد» و»المضايقة والترهيب والاضطهاد والاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتحريض». إلى الكراهية «ضد الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها.

ضغوط اجتماعية

وقال التقرير إن المسلمين غير الشيعة واجهوا التمييز والمضايقات المجتمعية، بينما تعرض أرباب العمل لضغوط اجتماعية لعدم توظيف البهائيين أو فصلهم عن العمل من وظائفهم في القطاع الخاص.

وأفاد يارسانيس أنهم عانوا من تمييز واسع النطاق. وذكروا أن أطفال الإرساني كانوا منبوذين اجتماعيا في المدرسة وفي المرافق المجتمعية المشتركة.

وواصل الدعاة في النظام الإرساني تشجيع التمييز الاجتماعي ضد الإرسانيين. وفقا لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية، ونددوا بالصوفية وأنشطهم في كل من الخطب والبيانات العامة.

وأفاد الطلاب السنة بأن الأساتذة استمروا بشكل روتيني في إهانة الشخصيات الدينية السنية في الفصل، مع استمرار التدمير والتخريب في مقابرهم.

إعدام البلوشي

وقال التقرير إن الحكومة أعدمت البلوشي جافيد دهقان المعروف أيضا باسم دهقان خولد في سجن زاهدان المركزي بتهمة «العداء لله»، والتمرد المسلح ضد الدولة ، والانتماء المزعوم إلى جماعات انفصالية سنية محظورة. ووفقا لقاعدة بيانات المنظمة غير الحكومية المتحدة من أجل إيران ظل 67 عضوا على الأقل من الأقليات الدينية في السجن حتى نهاية العام، لكونهم ممارسين لأقليات دينية، ومن بين السجناء المدرجين في قاعدة البيانات، حكمت الحكومة على 62 سجينا لمدد طويلة أو أعدمتهم بتهمة «العداء لله» أو التمرد المسلح على الحكم، والتي استخدمها المسؤولون أحيانا في السنوات الأخيرة بدلا من ذلك.

وأكدت منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية سوء أوضاع السجون وسوء معاملة سجناء الأقليات الدينية، بما في ذلك الضرب، والاعتداء الجنسي، والإهانة التي تستهدف على وجه التحديد معتقداتهم الدينية، والحرمان من العلاج الطبي.

التركيبة السكانية في إيران: