روسيا تتهم ألمانيا بهستيريا الخوف من الروس

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وقالت الخارجية الروسية في بيان بمناسبة هذه الذكرى، «إن هستيريا الخوف من الروس تغذيها بشكل منهجي الهجمات شبه اليومية لأعضاء الحكومة الألمانية ضد بلدنا».وأضافت «برلين تهدد بالأقوال والأفعال نتائج الجهود المستمرة منذ عقود لروسيا وألمانيا للتغلب على العداء بعد الحرب».
وتتزامن التصريحات مع إحياء موسكو ذكرى بداية غزو الرايخ الثالث للاتحاد السوفييتي في 1941 في إطار «عملية بربروسا»، في يوم الذكرى والحزن.
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