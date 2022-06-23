روسيا تتهم ألمانيا بهستيريا الخوف من الروس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهمت روسيا التي تحيي ذكرى الغزو النازي في 1941 للاتحاد السوفييتي، ألمانيا بتأجيج «هستيريا الخوف من الروس» وسط توتر متصاعد بين موسكو وبرلين بسبب أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان بمناسبة هذه الذكرى، «إن هستيريا الخوف من الروس تغذيها بشكل منهجي الهجمات شبه اليومية لأعضاء الحكومة الألمانية ضد بلدنا».

وأضافت «برلين تهدد بالأقوال والأفعال نتائج الجهود المستمرة منذ عقود لروسيا وألمانيا للتغلب على العداء بعد الحرب».

وتتزامن التصريحات مع إحياء موسكو ذكرى بداية غزو الرايخ الثالث للاتحاد السوفييتي في 1941 في إطار «عملية بربروسا»، في يوم الذكرى والحزن.