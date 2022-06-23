شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم إمام: اتحاد الكرة حريص على متابعة نبض الشارع ولدينا خطة للتطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حازم امام ، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اتحاد الكرة حريص علي متابعة نبض الشارع.

وأكد حازم إمام، أن الجميع داخل الاتحاد يسعي لتحقيق شئ مختلف للكرة المصرية، وأن اتحاد الكرة لديه خطة كاملة لتطوير الكرة المصرية، حيث ستشهد الفترة المقبلة اهتماما كبيرا بالناشئين، لافتا إلى أن سيتم التركيز علي منتخب مصر مواليد 2005، وذلك لضمان وجود منتخب مصر في الاولمبياد بعد القادم.

جاء ذلك علي هامش اللقاء المفتوح الذي عقدته لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مع شباب محافظة الاسماعيلية، وذلك علي هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها لمحافظة الإسماعيلية.

وأوضح أن اتحاد الكرة يسعي خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع مدير فني علي أعلي مستوي قادر علي تحقيق تطلعات الجماهير المصرية مشيرا إلى أن لجنة الشباب تعطي اهتماما خاصا لحل مشاكل النادى الإسماعيلي باعتباره يخرج منه مجموعة من أفضل اللاعبين في مصر.

وشدد على أهمية تسليم النادي الاجتماعي للنادي الإسماعيلى، حتي يستفيد أعضاء النادى والمواطنين ويستفيد النادي أيضا لأنه سيكون مصدر دخل مهم، مؤكدا أننا سنسعي للتوصل لحل لافتتاح ذلك الصرح المهم ويتم عملية تسليم واستلام بسرعة لأنه سيفرق كثيرا مع نادي الإسماعيلى.