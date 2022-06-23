أسعار الغاز الطبيعي تواصل الارتفاع في أوروبا

بروكسل: واصلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبية ارتفاعها الأربعاء، بعد أن زادت في الأسبوع الماضي 43%، في ظل اشتداد حدة أزمة نقص الإمدادات بعد خفض روسيا الإمدادات إلى أوروبا، ما أثار قلق الحكومات الأوروبية مع ظهور احتمالات اللجوء إلى قطع الإمدادات عن المستهلكين بشكل دوري.

وارتفع سعر الغاز الهولندي، الغاز القياسي للسوق الأوروبية الأربعاء 8.9% في فترة من فترات التداول قبل أن يتقلص الارتفاع، في الوقت الذي تراجعت فيه الكميات بر خط نورد ستريم من روسيا إلى ألمانيا إلى حوالي 40% من طاقته التشغيلية.

ويعني تراجع كميات الغاز الروسي إلى ألمانيا صعوبة تحقيق الأخيرة هدفها، وملء مستودعات التخزين لديها بـ 90% قبل حلول الشتاء المقبل حسب وكالة بلومبرغ.

ومن المحتمل استمرار تراجع الكميات التي تضخ عبر نورد ستريم حيث قال ألكسي ميللر الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي، إنه لا يوجد حل قريب لمشكلة توربينات الغاز المطلوبة لتشغيل الخط، والتي تقول الشركة الروسية إن سيمنز الألمانية الموردة لها تأخرت في صيانتها.

كما توقف تشغيل خط أنابيب تورك ستريم الذي ينقل الغاز الروسي إلى بعض دول جنوب أوروبا بين 21 و28 يونيو (حزيران) الحالي.

وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي في تعاملات بورصة أمستردام 1.3% إلى 127 يورو لكل ميغاوات/ساعة، في حين تراجع سعر الغاز البريطاني 11% إلى 183.6 بنس لكل مليون وحدة حرارية.