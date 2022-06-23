شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة: ميقاتي يحصل على أصوات تمنحه تكليف تشكيل الحكومة اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

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حصل نجيب ميقاتي على عدد كاف من الأصوات من نواب البرلمان اللبناني لتعيينه رئيسا للوزراء اليوم الخميس، وفقا لإحصاء رويترز، مما يمهد الطريق لبقائه على رأس الحكومة.



وحصل ميقاتي على دعم ما لا يقل عن 50 صوتا من أصل 128 نائبا في الاستشارات التي أجراها الرئيس ميشال عون.

، وهو أكثر من أي مرشح آخر، ومن المتوقع الآن أن يحاول تشكيل حكومة لتحل مكان حكومة تصريف الأعمال التي يرأسها حاليا.