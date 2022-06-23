اليوروبول تحذر من شبكات إجرامية.. تستهدف اللاجئين الأوكرانيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

نسقت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي "يوروبول" يوماً للعمل المشترك، لاستهداف مهربي البشر، لاسيما الذين يبحثون عن ضحايا أوكرانيين عبر الإنترنت.



وقالت الوكالة في بيان اليوم الخميس، إنه تم رصد أنشطة مشبوهة عبر مجموعة واسعة من المنصات، بما في ذلك باللغة الروسية.

وجرى فحص منتديات تقدم عروضا لمساعدة اللاجئين أو إيجاد وظائف لهم، وأخرى للمواعدة، وللخدمات الجنسية، من أجل كشف محاولات الشبكات الإجرامية لاستهداف اللاجئين الأوكرانيين الأكثر احتياجا لاستغلالهم.

ورصد المحققون 125 منصة إلكترونية في 14 دولة، وتمكنوا من كشف 9 من المشتبه في قيامهم بالإتجار بالبشر، وتسعة ضحايا محتملين.

وذكرت اليوروبول أن يوم العمل ساعدهم في جمع تصورات جديدة حول خطر الاستغلال الذي يتعرض له اللاجئون الأوكرانيون في مجالات الجنس والتوظيف.