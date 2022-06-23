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عاجل.. محمد بن زايد يستقبل العاهل الأردني في مطار أبوظبي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

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استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الخميس، العاهل الأردني في مطار أبوظبي الدولي.

 

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وصل الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم إلى أبوظبي في زيارة عمل".

 

وأوضحت أنه "كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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