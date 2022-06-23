شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. محمد بن زايد يستقبل العاهل الأردني في مطار أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الخميس، العاهل الأردني في مطار أبوظبي الدولي.



ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وصل الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اليوم إلى أبوظبي في زيارة عمل".

وأوضحت أنه "كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة".