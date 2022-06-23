شكرا لقرائتكم خبر عن المادة 6 من قانون زرع الأعضاء تحظر بيع أو شراء أى عضو من الجسم.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت المادة 6 من قانون رقم 5 لسنة 2010 بإصدار قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية وفقاً لآخر تعديل صادر في 22 يوليو عام 2017. على حظر بيع أو شراء أى عضو من أعضاء الجسم ويحظر على الأطباء التعامل في مثل هذه الحالات .

وجاء نص المادة كالتالى:-

مادة (6):

يحظر التعامل فى أى عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أى من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقى أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

كما يحظر على الطبيب المختص البدء فى إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أى حكم من أحكام الفقرتين السابقتين.