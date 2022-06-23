شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. جسر جوي إماراتي لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الخميس، بتسيير جسر جوي لإغاثة ضحايا زلزال أفغانستان.



وبدأ تسيير الجسر الجوي الذي يحمل سلالا غذائية متكاملة وإمدادات طبية أساسية، إلى جانب فريق طبي ومستشفى ميداني.

يأتي إرسال المساعدات في ظل المتابعة المستمرة من دولة الإمارات لمستجدات الوضع الحالي في أفغانستان، والمساهمة بفاعلية في التخفيف من تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق أفغانستان مؤخراً وخلف الآلاف من الضحايا والمصابين، وما نتج عنه من نقص في الاحتياجات من الغذاء والدواء لقطاع كبير من سكان منطقة الزلزال، خاصة من الأسر الأفغانية وكبار السن والأطفال والنساء.