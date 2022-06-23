عاجل.. عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية رومانيا ويبحثان سبل تعزيز التعاون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وزير خارجية جمهورية رومانيا بوغدان أوريسكو .



جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك انطلاقا من العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين.

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والمستجدات في المنطقة وتبادلا وجهات النظر بشأنها، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة بوغدان أوريسكو مؤكدا على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ورومانيا وما تزخر به من فرص واعدة للنمو والتطور على الصعد كافة.

من جانبه، قدم بوغدان أوريسكو خلال اللقاء تعازيه ومواساته في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، معربا عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

و عبر عن تطلع بلاده إلى تعزيز آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.