شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تؤكد أنها تسعى لاستئناف الاتفاق النووي في صيغته الأصلية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن روسيا ستسعى لاستئناف الاتفاق النووي الإيراني في صيغته الأصلية، واستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة دون استثناءات وإضافات.



وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في طهران بحسب موقع "روسيا اليوم"، "أكدنا لإيران استعدادنا لدعم إيران فيما يخص هذه العملية التفاوضية بما يخص الاتفاق النووي الإيراني على عكس الادعاءات الأمريكية".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن موسكو تأمل أن تتخذ واشنطن خياراً منطقياً بشأن الصفقة النووية وإلغاء العقوبات المفروضة على إيران، وندد بفرض العقوبات أحادية الجانب على الدول ذات السيادة.