شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. "صناعة النواب" تتفقد المنطقة الصناعية بالغردقة لبحث مشاكل المصنعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفقد وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب، يوم السبت المقبل، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، المدينة الصناعية بالغردقة للوقوف على حجم التحديات والصعوبات التي تواجه المصنعين والمستثمرين بالمدينة.

ومن المتوقع أن يعقد الوفد لقاء مفتوح من المستثمرين والمصنعين للوقوف على حجم التحديات والمشاكل التي تواجههم بشأن الترفيق وتوفير المواد الخام وارتفاع الأسعار ومنظومة الترخيص، وذلك في حضور التنفيذيين من الجهات والوزارات المختلفة للوصول لحلول جذرية لهذه المعوقات وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لدعم قطاع الصناعة.

جدير بالذكر أن مشروع المدينة الصناعية بالغردقة يضم قرابة 218 مصنعا صغيرا ومتناهي الصغر، على مساحة قرابة 40 فدان غرب المدينة، بتكلفة 500 مليون، ضمن مشروعات المدن الصناعية التى تقام فى أغلب محافظات الجمهورية والتى من المقرر أن تقام بداخلها 4400 مصنع، ويقام بالمجمع 218 ورشة صناعية بمساحات مختلفة ما بين 250 إلى 600 متر ومضاعفاتها حسب إمكانية المصنع ومعداته، وسيتم إلحاق مخزن خاص لكل مصنع لتخزين مستلزمات الإنتاج وكذلك المنتج للمستهلك.