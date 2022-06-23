شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تبدأ أولى جولاتها بالإسماعيلية بزيارة نادى الإسماعيلى الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين أولى برنامج زيارتها لمحافظة الإسماعيلية، وذلك بزيارة تفقدية للنادى الاسماعيلى الاجتماعى وذلك للوقوف على مشكلات ومعوقات عدم افتتاح النادى الاجتماعى ، واستمعت اللجنة إلى مشاكل ومعوقات عدم افتتاح النادى الاجتماعى الخاص بالنادي الإسماعيلى من المهندس خالد زين نائب رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى.

حيث أكد نائب رئيس مجلس إدارة النادى أنه مطلوب تسليم النادى للجهة الإدارية ، ثم تسليم النادى إلى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى لأن النادى يحتاج إلى رفع كفاءة.

وقال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ردا على شكاوى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بانه سوف يوصى بضرورة استلام النادى الاجتماعى بمعرفة مديرية الشباب والرياضة، وتسليمه إلى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى واستكملت اللجنة تفقد حمامات السباحة بالنادى.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، استقبل اليوم الخميس بمكتبه بديوان عام محافظة الإسماعيلية، أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود عبده حسين رئيس اللجنة يرافقه كلا من النائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة وتامر الجيزاوي وعماد سعيد بالامانة العامة لمجلس النواب بحضور عددٍ من قيادات وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة وسامى عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

ومن المقرر أن تزور اللجنة النادى الإسماعيلى الاجتماعى للوقوف على اخر المستجدات بالنادي كما تزور اللجنة نادى القنطرة غرب للوقوف على مشاكل النادى كماتزور اللجنة بيت شباب الإسماعيلية وذلك لعقد لقاء شبابى مع شباب الإسماعيلية بالإضافة إلى زيارة بعض المنشأت الرياضية والشبابية بالمحافظة .

ورحب اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بزيارة رئيس وأعضاء اللجنة للمحافظة، مؤكداً على أهمية التنسيق والتكامل بين أعضاء مجلس النواب والجهاز التنفيذي للمضي قدماً نحو استكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية في ظل القيادة الوطنية المخلصة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمنظومة الرياضية وتأهيل الشباب واكتشاف المواهب وإعداد الأبطال للمشاركة في البطولات المختلفة، والعمل على تنشئة الشباب والنشء على ممارسة الرياضة من خلال دعم الماراثونات الرياضية المختلفة، والبطولات الرياضية المقامة داخل محافظة الإسماعيلية وخارجها، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضية.

وأكد المحافظ على ضرورة دعم الألعاب الفردية لأبناء المحافظة حيث يتم تكريم أبطال فى جميع الألعاب من أبناء المحافظة مشيرا إلى أن المحافظة تذخر بالعديد من الأبطال مثلوا مصر فى البطولات العالمية والدولية وحصلو على مراكز متقدمة وميداليات ذهبية.

ومن جانبه عرض سامى عبدالحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية امام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الخدمات التى تقدمها المديرية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة وأكد أن الإسماعيلية بها منشآت رياضية وشبابية مهمة وأن هناك من أبناء محافظة الإسماعيلية أبطال يرفعون اسم مصر عاليا بين الدول وعلى مستوى العالم وحققوا العديد من البطولات الدولية والعالمية.

ومن جانبه، وجه الدكتور محمود عبده حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الشكر لمحافظ الإسماعيلية تقديراً للجهود المخلصة التي تقوم بها المحافظة لدعم القطاع الرياضي وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وكافة الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تعود بالنفع العام على المجتمع، موضحا أن زيارة اللجنة اليوم تأتي في إطار جولاتها الميدانية بمحافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات الرياضية والشبابية التي يتم تنفيذها، والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون إنجازها بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وفى ختام لقاء اللجنة بمحافظ الإسماعيلية اهدى محافظ الإسماعيلية درع المحافظة إلى الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب كما أهدى رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب درع اللجنة إلى محافظ الإسماعيلية.





جولة الوفد



جولة الوفد



جولة الوفد



جولة الوفد



جولة الوفد



جولة الوفد

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تبدأ أولى جولاتها بمحافظة الإسماعيلية



لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تبدأ أولى جولاتها بمحافظة الإسماعيلية



لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تبدأ أولى جولاتها بمحافظة الإسماعيلية

لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تبدأ أولى جولاتها بمحافظة الإسماعيلية



لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تبدأ أولى جولاتها بمحافظة الإسماعيلية



لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تبدأ أولى جولاتها بمحافظة الإسماعيلية