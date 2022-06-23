شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا تنشر قواتها على الحدود مع الصومال إثر تعرضها لهجوم من حركة الشباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت كينيا مئات الجنود من قواتها على حدودها مع الصومال، عقب تعرض قرية في مقاطعة مانديرا الكينية لهجوم من حركة "الشباب" الإرهابية. وذكرت الشرطة الكينية اليوم، أن المهاجمين دمّروا مركز اتصالات في رامو، وفرّوا بعد وقت قصير من الحادث باتجاه الحدود. وتشنّ حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة باستمرار هجمات على المناطق الكينية المحاذية للحدود الصومالية بعد تسلّلها إلى الأراضي الكينية.