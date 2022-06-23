مسؤول في المركزي الروسي يتحدث عن ماذا ينتظر موسكو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

أشار فلاديمير تشيستيوخين النائب الأول لرئيس البنك المركزي الروسي، خلال منتدى اقتصادي في روسيا، إلى أن المنظم الروسي يرجح احتمال إجراء مزيد من الخفض في سعر الفائدة الرئيسي.



وقال المسؤول في الحدث الذي عقد في مدينة تشيبوكساري الروسي: "نرى احتمالا كبيرا لخفض أسعار الفائدة، لكننا سنراقب التضخم وكيفية تشكيل توقعات التضخم".

كذلك أشار إلى أن البنك المركزي الروسي لا يزال يتوقع عودة التضخم السنوي في البلاد إلى مستوى 4% بحلول العام 2024.

وقال: "نحن لا نقول بأي حال من الأحوال أننا بحاجة إلى العودة إلى هدف 4% هذا العام وحتى العام المقبل وضعنا نطاقا يتراوح بين 5%-7%. لكننا نخطط لعودة التضخم إلى 4%في عام 2024".

ويوم أمس ذكرت وزارة التنمية الاقتصادية، أن التضخم في روسيا على أساس سنوي تباطأ بحلول 17 يونيو الجاري إلى 16.42% من 16.69% سجلها المؤشر الأسبوع السابق.

ووفقا للتوقعات الرسمية للبنك المركزي، سيكون التضخم بنهاية العام الحالي عند 14% - 17%، وفي العام 2023 عند مستوى 5% - 7%، وفي العام 2024 عند 4%.