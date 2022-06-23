زيدان يكشف موقفه من تدريب باريس سان جيرمان

فتح الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، الباب أمام إمكانية توليه تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال الفترة المقبلة.

وقال زيدان، لصحيفة ليكيب الفرنسي: "من الوارد أن أتولى تدريب سان جيرمان يوما ما، لا يوجد شيء مستحيل أبدا، وكلاعب كان لدي خيار الذهاب إلى العديد من الأندية، وبصفتي مدربا، لن يتاح أمامي 50 ناديا يمكنني الذهاب إليهم، هناك احتمالان أو 3 فقط، هذا هو الواقع".



أضاف زين الدين زيدان: "إذا عدت للتدريب من جديد، سأعمل جاهدا على الفوز بالبطولات.. أقول هذا بكل تواضع، لهذا لا يمكنني الذهاب لأي مكان، وأيضا لدي أسبابي الأخرى".