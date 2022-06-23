هل يوافق فلاح ابراهيم على تجسيد دور صدام حسين؟

وخلال حلوله ضيفًا على برنامج Celebrity مع الزميل إيهاب العطية، أوضح أن الشخصيات السلبية والجدلية تؤثّر أكثر بالمشاهدين بالإضافة إلى أنها تعطي مساحةً أكبر للمثل في أدائه.وأكّد استعداده لتجسيد دور أي شخصية تاريخية كهتلر على سبيل المثال لا الحصر.وفي سياق متّصل، استغرب ابراهيم من خوف بعض الفنانين من إبداء آرائهم السياسية. وأشار إلى أنه يبدي رأيه بكل صراحة من دون أن يسيء إلى أحد كي يمتصّ غضبه من الأوضاع السائدة في البلاد وكي لا يموت من القهر.

أمّا اللافت فهو اعترافه خلال الحلقة أنه عندما كان على فراش المرض، تخيّل مشهد تشييعه كما حصل في إحدى المسلسلات التي مثّل فيها.

وقال في هذا الخصوص إن تشييعه قد يكون عابرًا أو هو الحدث، رابطًا ذلك بالحال العامّة التي ستكون في البلاد.



وظهر ابنه خلال الحلقة كاشفًا أنه يرغب في دخول المجال التمثيلي.

ويمكنكم متابعة الحلقة الكاملة من Celebrity مع فلاح ابراهيم من خلال هذا الرابط:

