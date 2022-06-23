بعد الحصول على 'تطمينات'.. الديمقراطي الكردستاني يقرر دخول جلسة البرلمان

وقالت الدليمي في حديث لـ الخليج 365: "سنحضر جلسة اليوم، بعد ما كانت هناك تفاهمات مع الإطار التنسيقي وتطمينات بأن حقوق المكون وحكومة الإقليم لن تهمش".

وأشارت إلى أن "هناك مشاكل كبيرة بين بغداد وأربيل، والإطار أعطى ضمانات لحلها"، مضيفةً: "ما دامت هناك رسائل اطمئنان، فسندخل الجلسة، ونرى ماذا سيحدث بعد هذه المرحلة".