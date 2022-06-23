انت الان تتابع خبر العراق يتقدم مركزين في تصنيف فيفا الشهري والان مع التفاصيل

وسعت البرازيل الفارق مع أقرب مطارد لها بلجيكا، فيما احتلت الأرجنتين المركز الثالث متقدمة بمركز واحد، لتحل مكان فرنسا التي تراجعت للمركز الرابع، بعدما دفعت ثمن أربع مباريات دون فوز في دوري الأمم الأوروبية.

وتقدمت إسبانيا مركزا واحدا لتحل بالمكانة السادسة عالميا من بين العشرة الأوائل، تليها إيطاليا سابعا، ثم هولندا بالمركز الثامن، والدنمارك عاشرا.

واحتفظ المنتخب الروسي بالمركز الـ35، علما أن "الدب الروسي" لم يخض أي مباراة منذ نوفمبر العام الماضي، بعد تعليق الفيفا والاتحاد الأوروبي "يويفا" مشاركة الفرق والمنتخبات الروسية في المسابقات الدولية على إثر العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وشهد التصنيف تراجع منتخب مصر 8 مراكز دفعة واحدة (المركز 40).

ويتصدر ترتيب المنتخبات الإفريقية في تصنيف الفيفا المنتخب السنغالي الذي يحتل المركز الثامن عشر عالميا، وخلفه منتخب المغرب الذي يحتل المركز 22 على مستوى العالم.

واحتل المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم، المركز الـ70 في تصنيف الاتحاد الدولي "فيفا"، الصادر اليوم الخميس.

وجاء المنتخب العراقي في المركز الثامن على مستوى منتخبات آسيا بعد إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر والسعودية والإمارات.

وحل المنتخب العراقي "اسود الرافدين،"، في المركز الثامن أيضاً على مستوى المنتخبات العربية بعد كل من المغرب وتونس ومصر والجزائر وقطر والسعودية والإمارات.

وحصد المنتخب العراقي (1338.91) نقطة، حيث كانت آخر مبارياته في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وكان المنتخب الوطني العراقي قد احتل المرتبة 72 في تصنيف "فيفا" لشهر ايار الماضي.

فيما احتل منتخب تونس المركز الثالث إفريقيا، بينما يحتل المنتخب المصري المركز السادس على صعيد المنتخبات الإفريقية.

وإليكم تصنيف فيفا للمنتخبات.. ترتيب الفرق العربية:

1 المغرب (22 عالميا)

2 تونس (30 عالميا)

3 مصر (40 عالميا)

4 الجزائر (41 عالميا)

5 قطر (49 عالميا)

6 السعودية (53 عالميا)

7 الإمارات (69 عالميا)

8 العراق (70 عالميا)

9 عمان (75 عالميا)

10 الأردن (85 عالميا)