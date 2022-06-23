شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موسكو: القوات الروسية دمرت 49 مخزن وقود لتزويد المعدات العسكرية الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، أن وقاتهم تستمر في تكبد خسائر فادحة، وفقا للوضع صباح اليوم الخميس 23 يونيو 2022.



وتابع كوناشينكوف أن الخسائر في الكتيبة 34، من لواء المشاة الآلي رقم 57 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي هزمت بالقرب من قرية "ميرنايا دولينا" بجمهورية لوغانسك الشعبية، قد بلغت في غضون يومين أكثر من 150 قتيلا ونحو 450 جريحا.

كذلك ففي كل من سرايا هذه الكتيبة، ما لا يزيد عن 15-20 جندي، تخلى طاقم القيادة من المبتدئين عن مرؤوسيهم وهجروا منطقة القتال.

أما في التقسيمات الفرعية للواء الميكانيكي رقم 30، التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، فقد تبقى أقل من 50% من الأفراد في منطقة قرية "كلينوفويه"، نتيجة لقصف القوات المسلحة الروسية، وتم إجلاء أكثر من 170 جندي وضابط من منطقة القتال، مصابين بجروح خطيرة.

كما تواصل القوات المسلحة الروسية قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا، حيث دمرت الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية يوم أمس، 22 يونيو، في منطقة نيكولاييف زهاء 49 مخزن وقود لتزويد المعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى ما يصل إلى 50 نظاما صاروخيا للإطلاق المتعدد في حظائر المركبات القتالية، بما في ذلك أنظمة أجنبية الصنع.

كما أصابت الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ثلاث قواعد لإصلاح المركبات المدرعة في منطقة نيكولاييف، و4 مناطق تمركز قيادات وأفراد ومعدات عسكرية في 18 منطقة.

كما دمر الطيران التكتيكي الروسي القوى العاملة والمعدات العسكرية في 96 مقاطعة ومركز رادار ميداني في منطقة "كونستانتينوفكا" التابعة لمدينة خاركوف.

كذلك ضربت القوات الصاروخية والمدفعية 26 موقعا للقيادة ومواقع تمركز للأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في 364 مقاطعة، بالإضافة إلى وحدات المدفعية الأوكرانية في 58 مقاطعة، بما في ذلك فصيل من مدافع هاوتزر عيار 155 ملم، طراز "إم-777" في جزيرة كوبانسكي، وفصيل أنظمة "سميرتش" لإطلاق الصواريخ المتعددة في منطقة "نوفوبوكروفسكويه" بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وتم تدمير ثلاث نقاط مراقبة متحركة للمسيرات في مناطق قرى "جوفتنيفايا" وكيسيليوفكا" و"بارموشوفو" التابعة لمنطقة نيكولاييف.

وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، فقد استهدفت الأسلحة عالية الدقة للقوات الفضائية الجوية الروسية وكذلك قوات الصواريخ والمدفعية باتجاه دونيتسك في الأربع والعشرين ساعة الماضية: 8 فصائل أوكرانية من المدافع متعددة الإطلاق "أوراغان" في مناطق قرى "أندرييفكا" و"فيسيولويه" و"دزيرجينسك" و"نوفولوغانسكويه" و"كورديوموفكا"، وكذلك 11 فصيل من المدفعية ذات الماسورة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق النيران بمناطق قرى "نوفوبوكروفسكويه" و"غاليتسينوفكا" و"أرتيوموفسك" و"تشاسوف-يار" و"كروتايا بالكا" و"أندرييفكا" و"نوفوفيسيليوفكا" وفي منطقة خزان كليبان-بيكسكوفو، وهي المناطق التي كانت تقصف مدينة دونيتسك وغيرها من القرى في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ونتيجة للضربات الجوية والصاروخية والمدفعية، فقد تم تحييد أكثر من 650 عنصرا من القوميين المتطرفين الأوكرانيين، و17 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، وثلاث مركبات قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ "سميرتش" المتعددة، بالإضافة إلى 17 مركبة خاصة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما دمرت قوات الدفاع الجوي التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية 21 مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في ضواحي: جزيرة "زمييني" و"بتروبوليه" و"ستريليتشيه" و"مالايا كاميشيفاخا" و"ديمينتييفكا" التابعة لمنطقة خاركوف، و"سكادوفسك" التابعة لمنطقة خيرسون، و"دونيتسك" و"غورلوفكا" و"دونيتسكي" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، و"غورسكويه أكنينو" بجمهورية لوغانسك الشعبية، و"نوفايا سبوريفكا" التابعة لمنطقة خيرسون.

عدا ذلك فقد تم اعتراض صاروخ "توتشكا أو" الباليستي في ضاحية "بيسكي رادكوفسكيي" التابعة لمنطقة خاركوف وكذلك 22 صاروخا من طراز "آر إس30" في ضواحي "دونيتسك" و"ماكييفكا" و"غورلوفكا" و"كاميشيفاخا" بجمهورية دونيتسك الشعبية، و"تشيرنوفويه" و"إزيوم" وسوخايا كامينكا" التابعة لمنطقة خاركوف، وفوق جزيرة "زمييني".

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

211 طائرة

132 مروحية

1329 طائرة بدون طيار

349 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

3750 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

647 قاذفة صواريخ متعددة

2088 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

3818 مركبات عسكرية خاصة