شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تتفقد 25 هيئة شبابية بمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه منذ قليل وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، لزيارة عدد من مراكز الشباب والاندية الرياضية، وذلك خلال الزيارة الميدانية التي تجريها في محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، والتي تستغرق 4 أيام.

ويتفقد وفد اللجنة، يقرب من 25 هيئة شبابية بناءا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وتستهل زيارتها بلقاء محافظ الإسماعيلية لبحث مشاكل الهيئات الرياضية في المحافظة والعمل علي حلها، وزيارة عدد من الأندية الرياضية منها النادي الاسماعيلي و مركز شباب الشيخ زايد ومعسكر القرش والقنطرة غرب وتفقد بيت شباب الإسماعيلية إلى جانب عقد لقاء مع شباب محافظة الإسماعيلية.

ويلتقي أعضاء اللجنة محافظ بورسعيد في ثاني أيام الزيارة، فضلا عن عقد لقاء مع شباب بورسعيد كما سيتفقد وفقد اللجنة موقع نادي استاد النادي المصري، وزيارة المدينة الرياضية والشبابية بالمحافظة، ومن المقرر أن تتفقد اللجنة يوم السبت المقبل، مركز شباب بور فؤاد، إلى جانب عدد من الأندية منها “بور فؤاد، وهواة الصيد، والسلام للتجديف، نادي الهيئة والصيد".

وتختم اللجنة زياراتها الميدانية يوم الأحد المقبل، بزيارة نادي المريخ والحرية للمعاقين ومركز شباب الزهور ، ومركز شباب الحي الإماراتي.