شكرا لقرائتكم خبر عن لاحتواء تفشي كورونا.. ماكاو تغلق دور السينما والمسارح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس التنفيذي لماكاو هو يات سينج في بيان أن الحكومة سوف تغلق أماكن، تشمل دور السينما والمسارح وصالات الجيم وحمامات السباحة العامة ابتداء من الخامسة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الخميس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سينج القول إنه سوف يتم تعليق خدمة تناول الطعام في المطاعم.

وكانت ماكاو قد أعلنت يوم الأحد الماضي تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، للمرة الأولى، منذ ثمانية أشهر، بعد أيام فقط من تخفيف متطلبات الحجر الصحي للزائرين.

وأضاف سينج أن الحكومة توصلت لاتفاق مع شركات القمار ينص على أنه سوف يتم إغلاق أي صالة للعب القمار في حال تم رصد حالة إصابة بفيروس كورونا.

ويشار إلى أن حالات الاصابة بفيروس كورونا ارتفعت إلى 110 حالات في أحدث تفش للفيروس.