شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق مجموعة من أقمار الاستشعار عن بعد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين اليوم ثلاثة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غربي الصين. وجرى إطلاق الأقمار الصناعية، التي تعد الدفعة الثانية من ياوقان-35، بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 دي، حيث دخلت المدار المخطط لها, بالإضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية بشكل أساسي لإجراء تجارب علمية ومسوحات لموارد الأراضي وتقدير غلة المنتجات الزراعية والوقاية من الكوارث والحد منها.