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الصين تطلق مجموعة من أقمار الاستشعار عن بعد

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الدمام - شريف احمد - أطلقت الصين اليوم ثلاثة أقمار صناعية جديدة للاستشعار عن بعد، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية جنوب غربي الصين. وجرى إطلاق الأقمار الصناعية، التي تعد الدفعة الثانية من ياوقان-35، بواسطة صاروخ حامل من طراز لونغ مارش-2 دي، حيث دخلت المدار المخطط لها, بالإضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية بشكل أساسي لإجراء تجارب علمية ومسوحات لموارد الأراضي وتقدير غلة المنتجات الزراعية والوقاية من الكوارث والحد منها.

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MO Nasa

MO Nasa

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