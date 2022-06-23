فرنسا تفتح تحقيقاً في مزاعم اغتصاب ضدّ وزيرة

مشهد عام في فرنسا (أ ف ب).

أورد مكتب المدعي العام في باريس اليوم الأربعاء أنه فتح تحقيقاً في مزاعم اغتصاب ضد وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرنكوفونية، كريسولا زاكاروبولو، بعد تلقي شكاوى.

وتم تقديم الشكوى الأولى التي تتهمها بالاغتصاب في 25 مايو/ أيار، مما أدى إلى فتح تحقيق في 27 مايو/ أيار.

وقال مكتب المدعي العام إنه تم تقديم شكوى ثانية في 16 يونيو/ حزيران.

وزاكاروبولو طبيبة تخصصت في السابق في طب أمراض النساء قبل أن تدخل عالم السياسة. وذكرت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق أن الشكاوى مرتبطة بعملها المهني.