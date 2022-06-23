زاخاروفا تعلق على حجب الثقة عن رئيس الحكومة البلغارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، الذي اتهم السفير الروسي بالتسبب في حجب الثقة عن حكومته.



وقالت زاخاروفا: "القائمة تفتقر إلى باتمان والمرأة القطة.. أعتقد أن الرجل تعب بعض الشيء وبدأ بالهلوسة".

وكان رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف، قد ألقى باللوم أمس بعد تصويت برلماني بحجب الثقة عن حكومته، على قادة أحزاب المعارضة والسفير الروسي في فشل الحكومة،

وقال: "كان لي الشرف أن أقود حكومة أطيح بها ديليان بيفسكي من حركة "الحقوق والحريات)، وسلافي تريفونوف (هناك مثل هذا الشعب)، وبويكو بوريسوف (المواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا)، وكذلك سفير روسيا الاتحادية لدى بلغاريا إليونورا ميتروفانوفا".

وصوت البرلمان البلغاري يوم 22 يونيو على حجب الثقة عن الحكومة الائتلافية في بلغاريا.