موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ويحل فريق النصر ضيفا ثقيلا على نظيره الحزم في الجولة 29 من الدوري السعودي، مساء الخميس.

يبحث فريق النصر على حسم المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا والسوبر السعودي، حين يلاقي الهابط الحزم في الجولة 29.

محمد يوسف

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