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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الحزم والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 يونيو 2022
متابعات_الخليج 365
يبحث فريق النصر على حسم المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا والسوبر السعودي، حين يلاقي الهابط الحزم في الجولة 29.
ويحتل فريق النصر المركز الثالث برصيد 55 نقطة، فيما يتذيل الحزم جدول الترتيب والذي هبط بشكل رسمي برصيد 17 نقطة.
ويحل فريق النصر ضيفا ثقيلا على نظيره الحزم في الجولة 29 من الدوري السعودي، مساء الخميس.
وتنطلق المواجهة الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبوظبي.
وتبث منافسات الدوري السعودي عبر قنوات SSC، ومنصة شاهد الإلكترونية.
جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2021-2022
الهلال - 61 نقطة
الاتحاد - 61 نقطة
النصر - 55 نقطة
الشباب - 53 نقطة
ضمك - 43 نقطة
جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي لموسم 2021-2022
أوديون إيجالو - الهلال – 22 هدفا
أندرسون تاليسكا - النصر – 18 هدفا
رومارينيو - الاتحاد – 18 هدفا
ليندر توامبا - التعاون –17 هدفا
عبدالرزاق حمدالله – الاتحاد – 14 هدفا