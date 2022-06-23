شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: إطلاق مبادرة عن الإعلام الآمن للطفل.. ولن نسمح بدعم المثلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن المجلس بصدد إطلاق مبادرة عن الإعلام الآمن للطفل، يقدم له كل ما يتناسب مع سنه والمرحلة العمرية التي يمر بها.

وشدد "جبر" خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة "CBC"، على أنه لم ولن يُسمح بدعم بالمثلية والشذوذ كما تسمح به بعض الدول الأخرى، ويجب احترام الضوابط والمشاعر الدينية، مشددًا على أن المجتمع المصري يرفض فكرة نشر تلك الأفكار.

في سياق آخر، رأى كرم جبر أن مواقع التواصل الاجتماعي صنعت ما يشبه الردع العام، لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الآخرين، ضاربًا مثلًا بواقعة قتل طالبة المنصورة "نيرة" التي شهدت بعض التعليقات على مواقع التواصل لا توجد لها معني، وحاولت أن تأخذ منحنى دينيًا ولكن كانت ردود الأفعال الغالبية رافضة لهذا التوجه.

كذلك علق على زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، وأكد أن لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة العرب هي بلورة الموقف العربي المشترك، وأن زيارة ولي العهد وتوقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين جاءت في وقت مهم للغاية، وهو قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للسعودية.

كشف "جابر" أن إجمالي اتفاقيات القطاع الخاص في مصر والسعودية تقترب من 8 مليارات دولار، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تمت بين رجال أعمال مصريين وسعوديين، حيث أن هناك وجود تعاون بين البلدين في مشاريع كثيرة في مجالات مختلفة مثل مجال الطاقة المتجددة وغيرها.